Commissioner MLS: «Mai detta qeusta cosa su Ibrahimovic»

Il commissioner dell’ MLS intervenuto in conferenza stampa ha parlato di Ibahimovic smentendo le voci su alcune sue dichiarazioni:

«Quando Ibrahimovic ha lasciato la MLs nessuno ha detto che andava a svernare in Italia. Onestamente mi sono sentito insultato, perchè se Zlatan fosse venut da noi alla stessa età in cui è andato in Italia sarebbe stato considerato un trasferimento per svernare, ma lui ha lavorato duramtente in MLS e in Serie A, non so perchè siamo considerati diversamente, ma questa è la realtà»