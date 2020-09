Colombo: «Voglio restare al Milan a lungo, mi sono tolto dal mercato»

Lorenzo Colombo questa sera ha timbrato il cartellino. Felice per la rete, il giocatore è stato intervistato da Dazn al termine della sfida

Lorenzo Colombo questa sera ha timbrato il cartellino. Felice per la rete, il giocatore è stato intervistato da Dazn al termine della sfida: «Sicuramente per me era una grande occasione per dimostrare tutto il lavoro che ho fatto per arrivare qui. Dovevo giocare più che altro per la squadra perché occorreva un lavoro di sacrificio per vincere. Ora pensiamo a recuperare perché domenica c’è il Crotone. Segnare a San Siro è un’emozione unica. Avere la personalità non vuole dire avere la testa sulle spalle, ci vuole sempre equilibrio sia nei momenti negativi che in quelli positivi. Sono al Milan fin da piccolo, ci voglio restare a lungo perché è dove sono cresciuto, mi ero già tolto dal mercato».