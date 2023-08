Colombo via dal Milan? Ecco quando verrà presa una decisione

Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso da definire la situazione legata a Colombo

Il Milan dopo essersi mosso tanto sul calciomercato in entrata ora sta cercando di piazzare gli esuberi. Tra le potenziali uscite c’è Colombo.

L’attaccante piace a Genoa e Cagliari e vuole giocare di più. Come riportato da Daniele Longo alla fine dovrebbe andare in prestito ma una decisione definitiva come riporta il Corriere dello Sport verrà presa nelle prossime settimane.