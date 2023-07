Colombo Milan: non solo il Verona, altri due club su di lui

Dopo il ritorno dal prestito al Lecce in casa Milan tiene banco in tema mercato il futuro di Colombo. In tal senso più di una club lo cerca

come riportato da Gianluca Di Marzio l’attaccante è richiestissimo da Sassuolo e Genoa, anche se Pioli vorrebbe portarlo in ritiro per osservarlo.