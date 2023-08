Colombo Milan, deciso il suo futuro: rinnovo e poi prestito. Ecco dove andrà

Comincia a delinearsi il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan cercato da diversi club di Serie A

Arrivano novità importanti per quello che dovrebbe essere il futuro di Lorenzo Colombo, sempre più vicino a salutare il Milan in prestito per una nuova esperienza in Serie A.

Stando a quanto riporta il giornalista Daniele Longo su Twitter, il centravanti dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i rossoneri per poi essere ceduto in prestito. Tra i club interessati a lui, il Monza prova a superare la concorrenza del Cagliari, forte degli ottimi rapporti con l’entourage del giocatore.