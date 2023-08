Colombo Milan: non viene ceduto finché…spunta questo retroscena! Ecco i dettagli sul futuro dell’attaccante

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la trattativa tra il Milan e il Cagliari per Lorenzo Colombo è in fase avanzata, così come l’accordo tra il giocatore è il club rossoblù.

Prima di chiudere per la partenza dell’attaccante, però, la dirigenza rossonera vuole trovare un suo sostituto in attacco.