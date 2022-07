Colombo: «Lecce-Inter alla prima? Spero di fare un favore ai milanisti»

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato della sfida contro l’Inter alla prima giornata di campionato

Intervenuto in conferenza stampa, Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha dichiarato:

«La maglia numero 9? Ne stiamo parlando con Ceesay e ancora non abbiamo deciso. Sinceramente non pensavo di restare al Milan. Volevo avere l’opportunità di giocarmi al meglio le opportunità per dimostrare chi sono. Ci speravo molto alla chiamata dalla Serie A, ci tenevo molto a potermi esprimere in un palcoscenico del genere e farlo con la maglia del Lecce è qualcosa di bellissimo nonché una grande occasione che non voglio sprecare. Inter? Potrei definire quel match quasi come un derby per me. Per noi sarà fondamentale perché è l’inizio di un cammino in un campionato così importante. Spero di fare anche un favore ai tifosi milanisti oltre che far gioire la città di Lecce».