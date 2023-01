Collovati su Zaniolo: «Non ho ancora visto il suo talento»

Fulvio Collovati ha rilasciato qualche dichiarazione su Nicolò Zaniolo. Le parole dell’ex calciatore a Tuttomercatoweb

Fulvio Collovati ha rilasciato qualche dichiarazione su Nicolò Zaniolo. Le parole dell’ex calciatore a Tuttomercatoweb.

«Sono sincero, sento parlare del suo talento da anni, ma io ancora non l’ho visto. Lo tiri fuori. Poi chissà, il Milan magari lo potrebbe anche valorizzare, è possibile. Però io avrei preso un centravanti giovane, secondo me la vera emergenza sta lì, per il futuro ma anche già per il presente. Rebic non è più lui, Origi è una delusione. E Ibrahimovic ormai mi sembra più un dirigente che un giocatore. I soldi, se li hai, li devi spendere per la punta»