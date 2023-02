Collovati: «Evidente l’involuzione di alcuni giocatori del Milan. Maignan manca tantissimo». Le parole del doppio ex prima del derby

Intervistato da La Repubblica, il doppio ex Fulvio Collovati ha parlato del derby tra Inter e Milan, con quest’ultima in crisi nel 2023. Ecco le sue parole:

LA CRISI DEL MILAN – «È evidente l’involuzione di alcuni giocatori, soprattutto di Tomori, uno dei migliori difensori della passata stagione. È irriconoscibile. Spesso in ritardo, distratto sulle palle inattive. Theo è tornato male dal Mondiale, non garantisce copertura. E non dimentichiamo l’infortunio di Kjaer. Poi c’è il tema portiere»

LA MANCANZA DI MAIGNAN – «Tantissimo. Il Milan l’anno scorso ha vinto lo scudetto grazie al gruppo, certo, ma avere fra i pali il migliore portiere della Serie A in molte partite chiave ha fatto la differenza. Poi a penalizzare il Milan dal punto di vista difensivo è il poco filtro da parte della trequarti».

L’ATTACCANTE PIU’ DIFFICILE DA MARCARE – «Non Giroud e Dzeko, che quando occupano l’area lo fanno alla vecchia maniera: se sta per partire il cross, tu difensore sai che dovrai portarti sul primo palo. Dico Lautaro e Leao, per ragioni diverse. Il primo è astuto e imprevedibile, il secondo è velocissimo»