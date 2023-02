Collovati: «Milan guarito? La controprova col Monza»

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha indicato nella prossima gara col Monza la sfida decisiva per capire il momento dei rossoneri

A TMW Radio, Fulvio Collovati ha analizzato il momento del Milan di Pioli e il passaggio alla difesa a tre:

«I numeri per ora dicono di si. Se l’allenatore ritiene che debba farlo, lo farà. I numeri delle partite precedenti erano allarmanti, ha preso tanti gol. In due partite non ha preso gol, quindi credo continuerà così. Leao è a volte indolente, sicuramente migliorerà, ma non sarà mai un giocatore da area di rigore, non è nelle sue corde. Col Monza avremo la controprova della crescita. Non sarà semplice, perché è una bella squadra».