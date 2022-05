Collovati: «Il Milan attuale è tra i più uniti di tutti i tempi». Le parole dell’ex difensore

Fulvio Collovati ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Questo scudetto sarebbe senza dubbio tra i più belli di sempre, per due motivi: perché inaspettato e perché ottenuto da un gruppo tra i più uniti di tutti i tempi. In questo senso trovo che ci siano delle analogie con la vittoria dell’Italia di Mancini all’ultimo Europeo, ma anche e soprattutto con lo scudetto della stella del 1978-79, quello che vinsi io in maglia rossonera. Anche allora c’erano tantissimi giovani in squadra – io avevo 22 anni, Baresi 19, Maldera 25 e segnò 9 gol pur essendo un terzino, un po’ come Hernandez nel Milan attuale – guidati da tre grandi senatori, Rivera, Albertosi e Bigon come Ibra, Giroud e Kjaer oggi: un mix straordinario tra esperienza e freschezza che avvicina le due squadre. In quel Milan non c’era un vero e proprio bomber ma segnavamo tutti, e lo stesso è accaduto per quello di Pioli. Infine, anche allora lo scudetto mancava da undici anni. Il Milan della stella era una squadra organizzata e combattiva, non mollava mai: quando vedo giocare Tonali e compagni in campo ritrovo lo stesso spirito. Per Liedholm fu il primo titolo da allenatore: lo sarebbe anche per Pioli, che verrebbe finalmente ripagato della sua bravura. Certo, se diventerà campione d’Italia, il Milan 2021-22 lo farà dopo un testa a testa fino all’ultima giornata con l’Inter: non capita tutti i giorni di vincere uno scudetto in questo modo… C’è poco da girarci intorno: se sarà scudetto, il Milan di Pioli avrà un posto sul mio podio personale».