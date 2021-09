Collovati: «Italia? In Europa è la più forte. Per i Mondiali discorso diverso»

Fulvio Collovati ha rilasciato una lunga intervista analizzando le prospettive dell’Italia di Roberto Mancini: ecco le parole del grande ex

Parola ai grandi ex dell’Italia. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati ha analizzato le prospettive degli azzurri del ct Mancini:

«Non penso proprio che quest’Italia si fermi qui. Il contrario. C’è tutto per continuare a vincere. In Europa è la più forte e lo dicevo anche prima di Wembley. In difesa non c’è un grande ricambio. Bonucci e Chiellini. Con loro si arriva al Mondiale, ma poi servirà altro e per ora vedo poco. A centrocampo abbiamo giovanissimi per andare lontano, idem in attacco da Scamacca a Raspadori. Italia di Bearzot? Quella era una squadra con qualche anno in più, aveva già giocato in Argentina. Questa ha più prospettive. Penso che in Nations saremo in favoriti. Sul Mondiale discorso diverso, lì entrano Brasile e Argentina, ma un passo alla volta».