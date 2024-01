Collovati avvisa il Bologna: «Alla lunga può pagare questo aspetto e sabato c’è il Milan»

Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo nell’ 1982, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Cosa ha detto su Milan Bologna

LE PAROLE – «Ha fallito due partite chiave, bisogna essere abituati a stare in alto. Ero stato testimone dell’eliminazione dell’Inter in Coppa Italia e mi avevano impressionato, ma alla lunga la puoi pagare l’abitudine alla pressione della vetta. Sabato sfiderà il Milan e si vedrà se reagirà in una partita così delicata»