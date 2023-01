Collovati su Pioli: «Deve essere meno accondiscendente»

Fulvio Collovati, ex rossonero, ha parlato di Stefano Pioli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera

«Con lo scudetto ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha avuto meriti enormi, ma forse dovrebbe tornare a essere un po’ più autoritario e un po’ meno accondiscendente in questa fase, dove troppi giocatori vanno per conto loro. Tatticamente, potrebbe giocare con un mediano in più. Ma la verità è che non ha tutta questa scelta…»