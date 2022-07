Colasanto: «Tanganga è un calciatore che non ha trovato molto spazio ma fisicamente è molto prestante». Le parole dell’agente di mercarto

Filippo Colasanto ha parlato dell’interesse del Milan per Tanganga ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’agente:

«Tanganga è seguito da un’agenzia inglese con cui io collaboro. È un giocatore che non ha trovato molto spazio ma fisicamente è molto prestante e ha fatto un po ‘di esperienza. Io penso che se fossi il calciatore, vedendo che non trovo spazio in Inghilterra, cercherei altri lidi. A Milano però troverebbe comunque una grande bella concorrenza»