Marchisio: «Ottimo primo tempo del Milan, ma ora...»

Claudio Marchisio, opinionista per Amazon Prime, ha parlato nell’intervallo della sfida tra Atletico Madrid e Milan: le sue parole

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista per Amazon Prime, ha analizzato in questi termini il primo tempo dei rossoneri a cui è mancato solo il goal per sbloccare la situazione. Le sue parole:

«Il Milan ha fatto un grande primo tempo fin dall’inizio, specie nei primi diciotto minuti. Serve però qualcosa di più davanti perchè serve la vittoria».