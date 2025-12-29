News
Classifica Serie A, Volata Scudetto e Attesa per Roma-Genoa. La situazione
Classifica Serie A, Volata Scudetto e Attesa per Roma-Genoa. La situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri
Il campionato di Serie A entra nel vivo e la classifica aggiornata delinea uno scenario di estremo equilibrio al vertice. In attesa del posticipo di questa sera tra la Roma e il Genoa, i riflettori sono puntati sulla serratissima lotta per il primato, che vede tre squadre raccolte in un fazzoletto di soli due punti.
Il duello al vertice: Inter, Milan e Napoli
In cima alla graduatoria troviamo l’Inter con 36 punti, tallonata immediatamente dai rossoneri. Il Milan, che ha recentemente affidato la direzione sportiva a Igli Tare (dirigente esperto noto per la sua capacità di scovare talenti internazionali) e la panchina a Massimiliano Allegri (tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la gestione dei momenti chiave), insegue a quota 35. Il Diavolo sembra aver trovato una nuova solidità sotto la guida del nuovo allenatore, pronto a sfidare i campioni in carica fino all’ultima giornata.
Non è da meno il Napoli, fermo a 34 punti, che completa un terzetto di testa mozzafiato. Poco più staccata la Juventus a quota 32, pronta ad approfittare di ogni minimo passo falso delle tre fuggitive.
La Roma cerca il rilancio contro il Genoa
Grande attesa per la sfida dell’Olimpico. La Roma, attualmente quinta con 30 punti, ha l’occasione d’oro per accorciare le distanze e portarsi a ridosso del podio. Una vittoria contro il Genoa (fermo a 14 punti in zona retrocessione) proietterebbe i giallorossi in una posizione privilegiata per la corsa Champions.
La Classifica Completa
Ecco il dettaglio della graduatoria secondo le ultime rilevazioni della Lega Serie A (fonte ufficiale):
- Inter 36
- Milan 35
- Napoli 34
- Juventus 32
- Roma 30 * (una gara in meno)
- Como 27
- Bologna 26
- Lazio 24
- Sassuolo 22
- Atalanta 22
- Udinese 22
- Cremonese 21
- Torino 20
- Cagliari 18
- Parma 17
- Lecce 16
- Genoa 14 *
- Verona 12
- Pisa 11
- Fiorentina 9
Analisi della zona media e bassa
Sorprende il rendimento del Como, sesto con 27 punti, mentre la zona salvezza vede una lotta accesa tra Lecce, Genoa e Verona. Chiude la fila una Fiorentina in crisi profonda con soli 9 punti. Con il nuovo corso tecnico del club di via Aldo Rossi, guidato dall’esperienza di Tare e dalla tattica di Allegri, il finale di stagione si preannuncia incandescente.