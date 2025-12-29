Classifica Serie A, Volata Scudetto e Attesa per Roma-Genoa. La situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A entra nel vivo e la classifica aggiornata delinea uno scenario di estremo equilibrio al vertice. In attesa del posticipo di questa sera tra la Roma e il Genoa, i riflettori sono puntati sulla serratissima lotta per il primato, che vede tre squadre raccolte in un fazzoletto di soli due punti.

Il duello al vertice: Inter, Milan e Napoli

In cima alla graduatoria troviamo l’Inter con 36 punti, tallonata immediatamente dai rossoneri. Il Milan, che ha recentemente affidato la direzione sportiva a Igli Tare (dirigente esperto noto per la sua capacità di scovare talenti internazionali) e la panchina a Massimiliano Allegri (tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la gestione dei momenti chiave), insegue a quota 35. Il Diavolo sembra aver trovato una nuova solidità sotto la guida del nuovo allenatore, pronto a sfidare i campioni in carica fino all’ultima giornata.

Non è da meno il Napoli, fermo a 34 punti, che completa un terzetto di testa mozzafiato. Poco più staccata la Juventus a quota 32, pronta ad approfittare di ogni minimo passo falso delle tre fuggitive.

La Roma cerca il rilancio contro il Genoa

Grande attesa per la sfida dell’Olimpico. La Roma, attualmente quinta con 30 punti, ha l’occasione d’oro per accorciare le distanze e portarsi a ridosso del podio. Una vittoria contro il Genoa (fermo a 14 punti in zona retrocessione) proietterebbe i giallorossi in una posizione privilegiata per la corsa Champions.

La Classifica Completa

Ecco il dettaglio della graduatoria secondo le ultime rilevazioni della Lega Serie A (fonte ufficiale):

Inter 36

Milan 35

Napoli 34

Juventus 32

Roma 30 * (una gara in meno)

* (una gara in meno) Como 27

Bologna 26

Lazio 24

Sassuolo 22

Atalanta 22

Udinese 22

Cremonese 21

Torino 20

Cagliari 18

Parma 17

Lecce 16

Genoa 14 *

* Verona 12

Pisa 11

Fiorentina 9

Analisi della zona media e bassa

Sorprende il rendimento del Como, sesto con 27 punti, mentre la zona salvezza vede una lotta accesa tra Lecce, Genoa e Verona. Chiude la fila una Fiorentina in crisi profonda con soli 9 punti. Con il nuovo corso tecnico del club di via Aldo Rossi, guidato dall’esperienza di Tare e dalla tattica di Allegri, il finale di stagione si preannuncia incandescente.