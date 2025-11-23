Classifica Serie A, come cambia la situazione dopo gli anticipi del sabato. Segui le ultimissime sui rossoneri

La dodicesima giornata di Serie A ha già regalato emozioni e scossoni in classifica con gli anticipi del sabato, delineando un quadro estremamente combattuto al vertice in attesa del Derby della Madonnina. Le vittorie conquistate da Napoli e Bologna, insieme al pirotecnico pareggio per 3-3 tra Genoa e Cagliari, hanno aggiornato le gerarchie.

Il Napoli di Conte si è issato provvisoriamente in vetta, portando i suoi punti a 25, grazie a una prestazione convincente. Il Bologna, invece, si conferma una delle rivelazioni del campionato, raggiungendo quota 24 punti, ma con una partita in più disputata.

Corsa Scudetto: Il Milan Insegue, Il Derby è Cruciale

La parte alta della classifica è più che mai corta, con ben quattro squadre racchiuse in un solo punto:

Napoli: 25 punti (una gara in più) Inter: 24 punti Roma: 24 punti Bologna: 24 punti (una gara in più)

In questo contesto di equilibrio estremo, il Milan si trova a 22 punti, in quinta posizione, ma con l’opportunità unica di recuperare terreno nello scontro diretto. La partita di stasera contro l’Inter è fondamentale per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di agganciare le inseguitrici, dimostrando che il lavoro del DS Igli Tare e gli investimenti estivi sono pronti a dare i loro frutti per puntare al vertice.

Le Altre Zone Calde: Juventus e Zona Retrocessione

Subito dietro, la Juventus (20 punti) mantiene un distacco gestibile, ma deve stare attenta alle dinamiche del Derby. Più in basso, la battaglia per l’Europa vede il Como (18) e il Sassuolo (16) inseguire le big.

La zona retrocessione vede il Verona e la Fiorentina fanalini di coda con soli 6 punti. Il pareggio spettacolare tra Genoae Cagliari ha mosso leggermente la classifica in basso, ma la pressione sul Parma e sul Pisa resta alta.

La classifica aggiornata prima del gran finale domenicale:

Pos. Squadra Punti Note 1 Napoli 25 * 2 Inter 24 3 Roma 24 4 Bologna 24 * 5 Milan 22 6 Juventus 20 * 7 Como 18 8 Sassuolo 16 9 Lazio 15 10 Udinese 15 * 17 Parma 8 18 Genoa 8 * 19 Verona 6 20 Fiorentina 6 *

(* una partita in più)

Il destino dei rossoneri è nelle mani di Allegri e dei suoi giocatori: il Derby è l’occasione perfetta per dimostrare il proprio valore e rientrare prepotentemente nella lotta Scudetto.

