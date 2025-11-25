Classifica Serie A, il Milan insegue la Roma in vetta da sola! Fiorentina e Verona ultime. Segui gli aggiornamenti

I verdetti della 12ª giornata di Serie A hanno rimescolato le carte ai vertici del campionato, confermando una lotta per lo Scudetto mai così serrata. L’evento clou del turno, la vittoria del Milan nel Derby di Milano (0-1), ha avuto un impatto immediato sulla classifica aggiornata. Il successo ha permesso ai rossoneri di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, di effettuare un nuovo sorpasso ai danni dei cugini nerazzurri.

La Top 5: Roma Leader, Milan e Napoli Inseguono

Nonostante la scossa del Derby, in testa resiste saldamente la Roma. La squadra capitolina, guidata da Gian Piero Gasperini, l’allenatore bergamasco noto per il suo calcio intenso e offensivo, si mantiene al comando con 27 punti.

Subito dietro, a incalzare i giallorossi, troviamo un tandem agguerrito a quota 25 punti: il Milan, forte della spinta emotiva della stracittadina, e il Napoli, che condivide la piazza d’onore. L’Inter, dopo la sconfitta, scivola in quarta posizione a 24 punti, ma con lo stesso punteggio del sorprendente Bologna, protagonista di un avvio di stagione eccezionale.

Il club di Via Aldo Rossi dimostra che il progetto tecnico del neo-Direttore Sportivo, Igli Tare, sta dando i suoi frutti, consentendo ai rossoneri di rimanere agganciati al treno di testa e di prendere un leggero vantaggio sulle dirette concorrenti per la zona Champions League. La Juventus di Torino, pur mantenendosi nell’area europea, si ritrova staccata a 20 punti, insieme alla rivelazione Como.

I Primi Verdetti della Dodicesima Giornata

La classifica, consultabile attraverso i dati ufficiali della Lega Serie A, evidenzia come ogni partita sia cruciale.

Posizione Squadra Punti Partite Giocate 1 Roma (Gasperini) 27 12 2 Milan (Allegri) 25 12 3 Napoli 25 12 4 Inter 24 12 5 Bologna 24 12 6 Como 21 12 7 Juventus 20 12

La classifica completa fino alla 22ª giornata mostra distacchi minimi anche nella zona di metà classifica, con Lazio e Sassuolo a lottare per l’Europa Conference League. La lotta salvezza, infine, vede al momento invischiate Fiorentina e Hellas Verona, entrambe a 6 punti, costrette a rincorrere per risalire la china in questa fase iniziale del campionato.