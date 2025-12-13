Classifica Serie A, il Milan di Allegri in netta crescita: distacco ampio su Fonseca

Classifica Serie A – La differenza tra il Milan di Allegri e quello di Fonseca è ampia!

I dati non mentono, e l’analisi del cammino in campionato del Milan in questa stagione evidenzia una netta inversione di tendenza rispetto all’annata precedente. Dopo le prime quattordici giornate di Serie A, il club meneghino ha collezionato un bottino significativo, affermando la bontà delle scelte estive e la ritrovata solidità.

Allegri Segna un Passo Decisivo

Attualmente, il Milan guidato da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo approccio pragmatico e la capacità di costruire squadre resilienti, ha raggiunto quota 31 punti in classifica. Questa performance è frutto di una maggiore continuità di risultati, con meno battute d’arresto inattese e una gestione più efficace delle partite cruciali. La sua gestione ha dato priorità alla solidità difensiva, pur mantenendo un attacco in grado di finalizzare le occasioni create.

Il dato assume un peso ancora maggiore se messo in relazione con la stagione 2024/2025. Nello stesso frangente, il Diavolo, all’epoca sotto la guida di Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese che predilige un calcio più offensivo e basato sul possesso palla, aveva totalizzato un bottino decisamente inferiore, fermandosi a soli 22 punti.

Un Distacco di 9 Punti: Strategia a Confronto

La differenza di ben 9 punti tra le due gestioni al termine delle prime 14 giornate sottolinea il divario tra i risultati ottenuti e rafforza la percezione di un cambio di marcia dei rossoneri.

Mentre il Milan di Fonseca, pur esprimendo a tratti un bel gioco, ha pagato dazio in termini di concretezza e stabilità difensiva, la squadra di Allegri, pur potendo apparire meno spettacolare in alcune fasi, ha dimostrato maggiore cinismo e capacità di “portare a casa” i risultati anche nelle giornate più complesse. Questo maggiore coefficiente di realismo ha permesso ai rossoneri di accumulare un vantaggio che si traduce in una posizione più solida in zona Champions League e una maggiore vicinanza alle prime posizioni della classifica.

Il dato statistico è un chiaro segnale di come la priorità data alla solidità tattica e all’affidabilità dei veterani, come Luka Modrić o Christian Pulisic, stia pagando in termini di punti. L’obiettivo del Milan è ora mantenere questo ritmo per non disperdere il vantaggio accumulato e competere per i vertici fino alla fine del campionato.