Classifica Serie A, il Milan insegue l’Inter: entrambe con una partita in meno. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si ferma per un istante dopo il sedicesimo turno, regalando una graduatoria cortissima che promette scintille per l’inizio del nuovo anno. In attesa dei recuperi fondamentali previsti per gennaio, la situazione nelle zone nobili della classifica vede un testa a testa entusiasmante che coinvolge le principali potenze del nostro calcio, con i rossoneri pronti a sferrare l’attacco decisivo alla vetta.

La vetta è un affare milanese: il Diavolo alle spalle dell’Inter

Attualmente, l’Inter guida la carovana con 33 punti, ma il Milan è letteralmente in scia a quota 32. Questo posizionamento lusinghiero è il frutto del nuovo corso tecnico guidato da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro della gestione tattica, tornato sulla panchina del club per riportare quella solidità necessaria a vincere lo scudetto.

Al terzo posto troviamo il Napoli di Antonio Conte, tecnico salentino dalla grinta leggendaria e specialista nel rigenerare squadre in difficoltà, che insegue a 31 punti. Più staccate, ma con una gara in più già disputata, figurano la Roma (30 punti) e la Juventus (29 punti).

Il piano di Igli Tare per il sorpasso

Mentre la squadra lavora sul campo agli ordini di Allegri, dietro le quinte si muove freneticamente Igli Tare, il nuovo DS del Milan e stratega del mercato internazionale, noto per la sua capacità di scovare talenti in grado di spostare gli equilibri. L’obiettivo della dirigenza del Diavolo è sfruttare la finestra di gennaio per puntellare la rosa e superare i cugini nerazzurri nella volata finale.

Tare sta monitorando con attenzione i profili giusti per garantire ai rossoneri quella profondità di organico necessaria a mantenere ritmi altissimi, considerando che molte concorrenti hanno già giocato un match in più.

Classifica Serie A: la situazione aggiornata

Di seguito, la classifica generale che vede ancora molte incognite a causa dei recuperi:

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30 *

* Juventus 29 *

* Bologna 25

Como 24

Lazio 23 *

* Atalanta 22*

(L’asterisco indica le squadre con una gara in più rispetto ai rossoneri)

Il fondo della classifica vede in grande difficoltà la Fiorentina, ferma a 9 punti nonostante una gara in più, mentre il Pisae il Verona lottano per non affondare. Per il Milan di Allegri e Tare, i recuperi di gennaio rappresenteranno il vero spartiacque della stagione: la possibilità di riprendersi il primato è concreta e l’ambiente rossonero non vede l’ora di tornare in campo.