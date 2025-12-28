Classifica Serie A, il Milan per ora è primo

Classifica Serie A aggiornata dopo Milan Verona e in attesa degli altri match della giornata di campionato

Si è chiuso il match tra Milan ed Hellas Verona allo Stadio San Siro, la squadra di Massimiliano Allegri questa volta non ha deluso in termini di risultato contro le piccole. La sfida è terminata sul risultato di 3-0, è successo tutto tra fine primo tempo ed inizio secondo.

Il gol del vantaggio lo ha siglato Pulisic al 45+2′, nei minuti iniziali della ripresa è arrivata la doppietta di Nkunku. Un successo che permette al Diavolo di superare l’Inter, in attesa del match che vedrà la squadra di Chivu impegnata sul campo dell’Atalanta.

Milan primo in classifica, in attesa dell’Inter. La classifica

Questa la classifica aggiornata in attesa delle ultime gare della diciassettesima giornata:

Milan 35*

Inter 33**

Juventus 32

Napoli 31**

Roma 30*

Como 27*

Bologna 25**

Lazio 24

Atalanta 22*

Udinese 22

Sassuolo 21*

Cremonese 21*

Torino 20

Cagliari 18

Parma 17*

Lecce 16*

Genoa 14*

Verona 12*

Pisa 11

Fiorentina 9

*una partita in meno

**due partite in meno