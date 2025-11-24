Classifica Serie A, la situazione dopo il derby di domenica sera! La Roma in vetta. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Derby di Milano ha agito da catalizzatore per la parte alta della classifica di Serie A, definendo un panorama estremamente combattuto dopo dodici giornate. La vittoria del Diavolo sui cugini nerazzurri ha proiettato i rossonerinelle posizioni di testa, confermando un equilibrio mai così intenso nel massimo campionato italiano.

Di seguito, la classifica aggiornata che testimonia la corsa Scudetto e la lotta per l’Europa:

Pos. Squadra Punti Partite Giocate 1 Roma 27 12 2 Milan 25 12 3 Napoli 25 12 4 Inter 24 12 5 Bologna 24 12 6 Juventus 20 12

🎯 Il Milan a -2 dalla Vetta: L’Impronta di Massimiliano Allegri

I rossoneri si trovano ora in seconda posizione, a pari merito con il Napoli ma davanti per differenza reti o scontri diretti, e a soli due punti dalla capolista Roma. Questa posizione è il risultato diretto del ritrovato equilibrio e della compattezza tattica imposte da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese. Allegri, con la sua filosofia pragmatica, ha trasformato il Diavolo in una squadra difficile da battere, soprattutto negli scontri diretti, come testimonia la recente serie positiva.

Il lavoro difensivo e la capacità di soffrire in campo sono i pilastri che hanno permesso al Milan di accumulare un bottino di 25 punti, mantenendo vive le aspirazioni Scudetto.

💼 Il Compito Cruciale di Igli Tare

La classifica, tuttavia, nasconde anche le insidie. Il distacco minimo tra le prime cinque (solo 3 punti separano il primo dal quinto posto) significa che ogni singola partita sarà un potenziale spartiacque. In questo scenario, il ruolo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, diventa fondamentale.

Tare, noto per la sua acuta visione di mercato, ha il compito primario di ottimizzare la rosa durante la finestra di gennaio, per garantire ad Allegri non solo un undici titolare forte, ma una panchina profonda e affidabile. È necessario evitare quei passi falsi contro le squadre di fascia media che finora hanno impedito al Milan di conquistare la vetta solitaria. La corsa al titolo è appena iniziata e promette di essere una delle più incerte degli ultimi anni.