Classifica Serie A a confronto: Milan quasi in linea con la passata stagione. Tutti gli aggiornamenti dopo l’ultimo turno

In attesa del posticipo di questa sera tra Atalanta e Salernitana è possibile tracciare una linea sui punti raccolti dalle varie squadre dopo le prime sedici giornata di campionato.

In particolare il Milan di Pioli con la vittoria di ieri è salito a quota 32 punti: 4 in meno rispetto alla passata stagione, quando il Diavolo iniziava la diciassettesima giornata con ben 36 punti in classifica.