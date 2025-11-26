Classifica Serie A, il confronto dei punti con la scorsa stagione! Milan con 7 punti in più. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Serie A ha raggiunto la dodicesima giornata e il momento è propizio per un primo bilancio sulla stagione in corso,confrontando la classifica attuale con quella dello scorso campionato. L’analisi, condotta da Tuttomercatoweb.com (fonte citata), rivela un dato estremamente incoraggiante per i Rossoneri, che stanno vivendo una vera e propria rinascitasotto la guida di Massimiliano Allegri, il nuovo e vincente allenatore del club.

Il Milan ha accumulato 25 punti nelle prime dodici gare, registrando un saldo positivo di 7 punti rispetto al cammino compiuto nello stesso periodo un anno fa. Questo significativo incremento dimostra come la stabilizzazione tattica introdotta da Allegri, insieme alla maggiore solidità difensiva e a una ritrovata mentalità vincente, stia producendo i frutti sperati.

Il Confronto: Roma in Testa, Crolli Clamorosi

Mentre il Diavolo festeggia il suo miglioramento, la classifica dopo 12 giornate evidenzia dinamiche sorprendenti nel panorama della Serie A. La Roma spicca per la sua performance straordinaria, guidando la classifica con 27 punti e registrando un +14 clamoroso rispetto all’anno precedente, candidandosi prepotentemente al titolo.

Seguono a ruota Napoli e Inter, entrambe a 25 punti, ma con un leggero passo indietro (-1 punto) rispetto al 2024/25.Notevole anche l’exploit del Como, che si trova a 21 punti con un +11 che ne sottolinea l’ascesa. La parte bassa della classifica vede crolli inaspettati, tra cui spicca l’Atalanta, con un preoccupante -12 punti, e la Fiorentina con un -19 che suona come campanello d’allarme.

Squadra Punti (Oggi) Punti (Stag. Prec.) Delta Punti Roma 27 13 +14 Milan 25 18 +7 Napoli 25 26 -1 Inter 24 25 -1 Juventus 20 24 -4 Atalanta 13 25 -12

La Sinergia Allegri-Tare per la Corsa Scudetto

Il dato del +7 non è solo un numero statistico, ma la conferma che le scelte della dirigenza di puntare su Allegri sono state azzeccate. L’obiettivo del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, è ora quello di sfruttare questa base solida per affrontare il mercato di gennaio e fornire al tecnico livornese quei rinforzi mirati (specialmente in attacco, come già discusso) che possano trasformare l’attuale posizione di vertice in una vittoria finale. La maggiore costanza dimostrata in questa prima fase di stagione è la chiave di volta che può riportare il Diavolo a competere stabilmente per lo Scudetto.