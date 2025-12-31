News
Classifica Serie A 2025, Roma in vetta: dove si trova il Milan? Svelate le posizioni definitive
Classifica Serie A 2025 – Da gennaio a dicembre, chi ha fatto più punti in campionato nel corso dell’anno solare
Il 2025 sta per finire, mancano meno di due ore e daremo il benvenuto al 2026. In questi momenti è anche il tempo di stilare i bilanci dell’anno appena passato. Terminata l’ultima giornata di Serie A con Roma-Genoa giocata ieri sera, finita 3-1, è tempo di stilare la classifica dell’anno solare.
In vetta c’è la Roma che prima con Claudio Ranieri e poi con Gian Piero Gasperini è stata la formazione più vincente. A seguire Inter e Napoli, le due squadre che si sono giocate lo Scudetto nella passata stagione. Vinto poi dalla squadra di Antonio Conte all’ultima giornata.
Il Milan invece si piazza al quarto posto, a qualche lunghezza da nerazzurri e partenopei. Il Diavolo con mister Massimiliano Allegri è apparso in forte crescita. A breve sarà anche il momento di tirare le somme per la fine del girone d’andata e per capire chi si aggiudicherà il simbolico titolo di Campione d’Inverno.
Classifica Serie A anno solare, c’è il Milan in top cinque: la Roma l’unica sopra quota 80 punti
- Roma (82 punti)
- Inter (77 punti)
- Napoli (75 punti, una partita in meno)
- Milan (71 punti)
- Juventus (70 punti)
- Bologna (60 punti)
- Como (58 punti, una partita in meno)
- Atalanta (55 punti)
- Lazio (54 punti)
- Torino (44 punti)
- Fiorentina (42 punti, una partita in più)
- Udinese (42 punti)
- Cagliari (40 punti)
- Genoa (38 punti)
- Parma (35 punti, una partita in meno)
- Lecce (34 punti, una partita in meno)
- Verona (31 punti, una partita in meno)
Nelle prime cinque posizioni troviamo quindi le cinque squadre che si giocheranno l’accesso alla prossima Champions League e anche la vittoria dello Scudetto 2025/2026.