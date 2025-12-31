Classifica Serie A 2025, Roma in vetta: dove si trova il Milan? Svelate le posizioni definitive

Classifica Serie A 2025 – Da gennaio a dicembre, chi ha fatto più punti in campionato nel corso dell’anno solare

Il 2025 sta per finire, mancano meno di due ore e daremo il benvenuto al 2026. In questi momenti è anche il tempo di stilare i bilanci dell’anno appena passato. Terminata l’ultima giornata di Serie A con Roma-Genoa giocata ieri sera, finita 3-1, è tempo di stilare la classifica dell’anno solare.

In vetta c’è la Roma che prima con Claudio Ranieri e poi con Gian Piero Gasperini è stata la formazione più vincente. A seguire Inter e Napoli, le due squadre che si sono giocate lo Scudetto nella passata stagione. Vinto poi dalla squadra di Antonio Conte all’ultima giornata.

Il Milan invece si piazza al quarto posto, a qualche lunghezza da nerazzurri e partenopei. Il Diavolo con mister Massimiliano Allegri è apparso in forte crescita. A breve sarà anche il momento di tirare le somme per la fine del girone d’andata e per capire chi si aggiudicherà il simbolico titolo di Campione d’Inverno.

Classifica Serie A anno solare, c’è il Milan in top cinque: la Roma l’unica sopra quota 80 punti

Roma (82 punti) Inter (77 punti) Napoli (75 punti, una partita in meno) Milan (71 punti) Juventus (70 punti) Bologna (60 punti) Como (58 punti, una partita in meno) Atalanta (55 punti) Lazio (54 punti) Torino (44 punti) Fiorentina (42 punti, una partita in più) Udinese (42 punti) Cagliari (40 punti) Genoa (38 punti) Parma (35 punti, una partita in meno) Lecce (34 punti, una partita in meno) Verona (31 punti, una partita in meno)

Nelle prime cinque posizioni troviamo quindi le cinque squadre che si giocheranno l’accesso alla prossima Champions League e anche la vittoria dello Scudetto 2025/2026.