Classifica Serie A aggiornata: volano Napoli e Milan, Juve decima

Classifica Serie A aggiornata: tutti i vedetti dell’undicesima giornata di campionato. Testa a testa tra Napoli e Milan, Juve decima

Con la vittoria del Bologna per 2 a 0 contro il Cagliari, si conclude l’undicesima giornata di campionato. In vetta alla classifica sono ancora Milan e Napoli a contendersi il primo posto a 31 punti, insegue l’Inter a quota 24. Notte fonda per la Juventus a 15 punti, insieme a Verona, Empoli e Bologna.

CLASSIFICA

Napoli 31

Milan 31

Inter 24

Roma 19

Atalanta 19

Lazio 18

Fiorentina 18

Verona 15

Juventus 15

Empoli 15

Bologna 15

Sassuolo 14

Torino 14

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 9

Spezia 8

Genoa 8

Salernitana 7

Cagliari 6