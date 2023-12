Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo i match delle 15. I dettagli dopo i risultati di Udinese-Verona e Fiorentina-Salernitana

Risulati importanti per la classifica nelle gare del pomeriggio in Serie A. Ecco di seguito come cambia la classifica dopo Udinese-Verona e Fiorentina-Salernitana:

Juventus 33

Inter 32*

Milan 29

Napoli 24*

Fiorentina 23

Bologna 22

Roma 21*

Atalanta 20*

Lazio 20

Monza 18

Frosinone 18

Torino 16*

Lecce 16

Sassuolo 15*

Genoa 15

Udinese 12

Empoli 11

Cagliari 10

Verona 10

Salernitana 8