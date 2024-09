Classifica Serie A AGGIORNATA: come cambia per il Milan dopo Cagliari Napoli. La posizione dei rossoneri di Fonseca

Si è conclusa da poco Cagliari Napoli con la squadra di Conte che ha vinto per 0-4. E, in attesa di Monza Inter, Parma Udinese e Lazio Verona, vola in testa alla classifica in solitaria con 9 punti.

Ecco la graduatoria aggiornata e la posizione del Milan di Fonseca che ieri ha battuto il Venezia per 4-0.