Classifica Serie A 2025: qual è la top cinque dell’anno solare che si chiuderà fra poco più di un mese?

Con la conclusione dell’ultima sosta per le Nazionali del 2025, la Serie A si prepara a un rush finale senza interruzioni fino alla chiusura dell’anno. È tempo di bilanci parziali e, analizzando i punti conquistati nell’intero anno solare, emerge una classifica di rendimento sorprendente che evidenzia le performance e le diverse gestioni tecniche dei club di vertice.

La Top 5 del 2025: Un Dominio Giallorosso

A comandare questa speciale classifica, che somma i risultati ottenuti da gennaio a novembre 2025, è la Roma. Il club capitolino, infatti, ha totalizzato ben 73 punti, distanziando nettamente tutte le altre grandi. Un risultato frutto di una continuità di risultati ottenuta attraverso il lavoro di due tecnici: Claudio Ranieri (allenatore romano, noto per la sua saggezza e l’impresa Leicester) e Gian Piero Gasperini (tecnico piemontese, famoso per il suo gioco aggressivo e ad alta intensità).

Alle spalle dei giallorossi si piazza l’Inter, con 65 punti. I nerazzurri hanno mantenuto un rendimento costante, gestiti prima da Simone Inzaghi (tecnico piacentino, noto per il suo 3-5-2) e poi da Cristian Chivu (ex difensore rumeno, attualmente tecnico della Primavera).

Il podio è completato dal Napoli, che ha collezionato 63 punti grazie alla guida di Antonio Conte (allenatore pugliese, celebre per la sua mentalità vincente e il suo sistema di gioco intenso).

Il Posizionamento del Diavolo e della Vecchia Signora

Il Milan si trova in quarta posizione, avendo racimolato 58 punti nell’anno solare. Il club rossonero ha visto l’avvicendarsi di Sergio Conceicao (tecnico portoghese, noto per la sua grinta) e Massimiliano Allegri (allenatore livornese, celebre per il suo pragmatismo). Nonostante i cambi in panchina e i momenti di difficoltà, il Diavolo ha saputo mantenere un posto tra i migliori cinque.

Chiude la Top 5 la Juventus, con 57 punti. La Vecchia Signora ha attraversato una fase di grande instabilità tecnica nel 2025, affidandosi a tre allenatori diversi: Thiago Motta (ex centrocampista, noto per il suo calcio propositivo), Igor Tudor (ex difensore croato) e Luciano Spalletti (allenatore toscano, vincitore di Scudetti con Napoli e Inter, ora CT della Nazionale).