Cissé Milan, visite mediche in corso: definito il futuro del classe 2006. Gli aggiornamenti

Cissé Milan, l’affare è in via di definizione, sta svolgendo le visite mediche proprio adesso. Le ultime

Il calciomercato del Milan non guarda solo all’immediato presente, ma getta solide basi per le stagioni che verranno. In queste ore, i riflettori sono puntati su Alphadjo Cissè, giovane talento emergente che si sta mettendo in mostra per qualità tecnica e visione di gioco. Il promettente centrocampista, considerato uno dei profili più interessanti del panorama calcistico giovanile italiano, è arrivato a Milano per dare il via formale alla sua avventura in rossonero.

Visite mediche e firma del contratto

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Cissè sta svolgendo proprio in questi istanti le visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina. Superati i test fisici, il calciatore si recherà nella sede di Via Aldo Rossi per apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Diavolo. L’operazione rappresenta un investimento strategico per la dirigenza, decisa ad anticipare la concorrenza di altri club europei per assicurarsi le prestazioni del ragazzo.

La strategia: prestito al Catanzaro e futuro a Milanello

Nonostante l’acquisto a titolo definitivo, i tifosi dovranno attendere ancora qualche mese prima di vedere Cissè indossare la maglia rossonera sul prato di San Siro. L’accordo tra i club prevede infatti che il giocatore rimanga in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione in corso. Questa scelta permetterà al giovane di continuare il suo percorso di crescita in Calabria, accumulando minuti preziosi e maturità agonistica in un campionato competitivo come la Serie B.

L’inserimento nei piani di Allegri

Il vero salto di qualità avverrà durante la prossima estate. A partire dal ritiro pre-campionato di luglio, Alphadjo Cissè sarà aggregato stabilmente alla prima squadra guidata da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore di grande esperienza internazionale noto per la sua capacità di lanciare e valorizzare i giovani talenti all’interno di sistemi tattici equilibrati, avrà così modo di valutarlo da vicino.

L’obiettivo è integrare gradualmente il classe 2006 nelle rotazioni del centrocampo, offrendo ai rossoneri una nuova risorsa di prospettiva per affrontare le sfide della stagione 2026/2027.