Cissé Milan, affare in chiusura! Superata la concorrenza del PSV: il giocatore diventerà rossonero in questa data

Cissé Milan, si va per la chiusura dell’affare: superata la concorrenza del Psv Eindhoven, il giocatore vestierà rossonero! I dettagli

Alphadjo Cissé è ormai vicinissimo a diventare un giocatore del Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, i rossoneri sono in vantaggio rispetto al PSV Eindhoven nella corsa per il giovane attaccante. Nonostante l’accordo verbale raggiunto con il club olandese all’inizio di questa settimana, il Milan ha praticamente chiuso l’operazione, con Cissé che arriverà in estate.

Cissé resterà in prestito al Catanzaro

Il Milan ha pianificato di far restare Cissé al Catanzaro in prestito fino al giugno 2026. Questa scelta permetterà al giocatore di maturare ulteriormente e continuare il suo sviluppo in Serie B, prima di unirsi al progetto rossonero. L’accordo tra i club è stato definito, e l’attaccante classe 2006, che sta facendo parlare di sé con il suo rendimento, è destinato a diventare uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.

Con il suo arrivo programmato per l’estate, Cissé diventa un altro tassello del progetto di lungo termine del Milan, che continua a investire sui giovani talenti per costruire una squadra sempre più competitiva e pronta a rinnovarsi.

