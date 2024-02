Ciro Ferrara: «Zielinski? Se è in forma è giusto che giochi. Vi spiego i troppi gol subiti dal Milan»

Ciro Ferrara ha parlato nel pre-partita di Milan Napoli: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore

Ciro Ferrara ha analizzato a Dazn il match Milan Napoli.

PAROLE – «Pesa l’assenza di Reijnders? Bisogna vedere se sarà Bennacer a pressare su Lobotka o Loftus-Cheek. Zielinski titolare? Se è in forma è giusto che giochi, mi stupisce la scelta di non farlo giocare in Champions. Troppi gol subiti dal Milan? Secondo me non è un problema dei difensori, anche se ci sono state molte assenze, ma proprio della fase difensiva».