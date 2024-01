Cioffi a Dazn: «Non c’è tempo per leccarsi le ferite. Non trovo tanti demeriti contro il Milan»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

RAMMARICO – «Tanto ma non c’è tempo per leccarsi le ferite. Dobbiamo ripartire dalle tante cose buone viste e da lavorare sugli errori fatti. Non trovo tanti demeriti, ripartiamo martedì».

RAZZISMO MAIGNAN – «Si è espresso bene il direttore Balzaretti, io parlerei di calcio».

GOL SUBITI – «Walace è uscito a chiudere il cross, Lovric era forse troppo basso ma si parla di poco, quello è un gol sfortunato, si va a cercare il pelo nell’uovo. Poi sono d’accordo sul 3-2, c’è della leggerezza, che non andava messa».

SAMARDZIC – «È un ragazzo giovane, è un campione e tante volte il campione è conflittuale. È un talento puro. L’ho levato perché è la prima volta che avevo centrocampisti che avevano fatto grandi settimane. Lo trovo pronto per il salto, se non va sono ancora più contento perché è un valore aggiunto importantissimo per noi».