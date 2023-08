Chukwueze sfida subito Inter e Juve: «Per vincere lo Scudetto bisogna battere queste squadre»

Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan, ha sfidato subito Inter e Juve per lo Scudetto nella conferenza stampa di presentazione

Nella conferenza stampa di presentazione al Milan, Samuel Chukwueze ha parlato già delle sfide contro Inter e Juventus.

GIOCARE CONTRO L’INTER E LA JUVE – «Non vedo l’ora di iniziare, che inizi il campionato. Vogliamo vincere la prima in campionato, non importa l’avversario possiamo battere chiunque, siamo pronti. Che sia contro Inter, Juve, non sarà facile ma noi saremo in grado di batterli. Per vincere lo Scudetto dovremo battere queste squadre. Sono venuto qui per vincere lo Scudetto, siamo pronti a battere tutti».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI CHUKWUEZE AL MILAN