Chukwueze in ascesa: il piano di Pioli tra Sassuolo e Roma. Come gestirà il nigeriano in vista di due impegni così delicati

Entrato giovedì sera nel finale di partita tra Milan e Roma, Samuel Chukwueze si è subito messo in mostra con qualche giocata interessante e che avrebbe potuto riportare il match sui binari della parità.

Il nigeriano è in continua ascesa ed ecco che Pioli ha già studiato un piano per sfruttarne il momento positivo: secondo Tuttosport l’ex Villarreal dovrebbe giocare da titolare domenica in casa del Sassuolo e con ogni probabilità partire dalla panchina e subentrare a gara in corso nel ritorno di giovedì a Roma.