Chukwueze brilla ancora: «Il più voglioso e pericoloso». E Pioli pensa a questa mossa per la Roma

Chukwueze brilla ancora: «Il più voglioso e pericoloso». E Pioli pensa a questa mossa per la partita di giovedì contro la Roma

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non è mancata nel sottolineare una nuova grande prova da parte di Samuel Chukwueze: due gol annullati per offside invisibili – si legge – Sempre in partita, il più voglioso, intraprendente e pericoloso.

Il nigeriano si sacrifica anche in copertura e per queste ragioni con la Roma giovedì sera non può che non giocare – sostiene la rosea. Voto 6,5 per l’esterno rossonero, il migliore tra i giocatori di Pioli.