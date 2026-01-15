Chukwueze sbaglia il rigore e manda il Marocco in finale di Coppa d’Africa! L’ex Milan era entrato per calciarlo… Segui le ultimissime

La Coppa d’Africa continua a regalare emozioni fortissime e colpi di scena inaspettati. Nella semifinale appena conclusa, il Marocco ha strappato il pass per l’atto conclusivo del torneo, superando la Nigeria dopo una battaglia estenuante terminata ai calci di rigore con il punteggio di 4-2. Un risultato che proietta i “Leoni dell’Atlante” verso la finalissima di domenica, dove ad attenderli ci sarà il Senegal per uno scontro tra titani del continente.

Il flop di Samuel Chukwueze: un errore pesante

La serata si è trasformata in un vero e proprio incubo per Samuel Chukwueze, l’esterno d’attacco nigeriano caratterizzato da una velocità funambolica e dal dribbling secco. Il calciatore, attualmente di proprietà del Milan ma in forza al Fulhamcon la formula del prestito, è stato protagonista di un episodio che farà discutere.

Chukwueze è stato mandato in campo dal proprio commissario tecnico appositamente per la lotteria finale, entrando al termine dei tempi supplementari. Tuttavia, la scelta non ha pagato: l’ala dei rossoneri ha sbagliato malamente il penalty, calciando fuori e condannando di fatto le “Super Aquile” all’eliminazione. Un errore che pesa come un macigno sul morale del ragazzo, proprio in un momento in cui il Diavolo sta monitorando con attenzione le prestazioni dei suoi giocatori lontani da Milanello.

#Chukwueze, che errore dal dischetto🇳🇬😱



Samuel #Chukwueze sbaglia il secondo rigore per la #Nigeria calciando con il sinistro e facendosi parare il tiro da Bounou. pic.twitter.com/BwlflTEXIR — Sportitalia (@tvdellosport) January 14, 2026

Il nuovo corso del Milan: l’occhio di Allegri e Tare

In Italia, la dirigenza del Milan segue con interesse l’evoluzione dei propri tesserati all’estero. Massimiliano Allegri, l’ allenatore rossonero, tecnico plurititolato e maestro della gestione tattica, sta già valutando insieme allo staff quali profili rientreranno nei piani tecnici per la prossima stagione. Al suo fianco opera costantemente Igli Tare, il Direttore Sportivo del club meneghino, dirigente di grande carisma ed esperto conoscitore del mercato internazionale, incaricato di sfoltire la rosa e inserire innesti di qualità.

L’errore di Chukwueze in Coppa d’Africa rappresenta un segnale di fragilità che Tare e Allegri dovranno analizzare con cura. Il Milan ha bisogno di giocatori mentalmente pronti per palcoscenici importanti, e il futuro dell’esterno nigeriano, pur sotto contratto con la società di via Aldo Rossi, resta un rebus da risolvere nelle prossime sessioni di mercato.

Verso la finale Marocco-Senegal

Mentre la Nigeria lecca le ferite, il Marocco festeggia un traguardo storico. La finale di domenica contro il Senegalpromette scintille, mettendo di fronte la solidità marocchina e il talento dei campioni in carica senegalesi. Per i tifosi del Diavolo, l’attenzione resta alta non solo per il campionato, ma anche per il destino dei propri gioielli impegnati nelle competizioni internazionali.

