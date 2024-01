Chukwueze Milan, la Nigeria ad un passo dagli ottavi: quali partite potrebbe saltare con i rossoneri in caso di qualificazione

La Nigeria si porta così a quota 4 punti in classifica come la Guinea Equatoriale, mentre la Costa d’Avorio resta a 3. Adesso sarà decisiva l’ultima giornata della fase a gironi contro la Guinea Bissau che è sicuramente la squadra meno forte del girone.

Chukwueze quindi potrebbe continuare l’esperienza con la Coppa d’Africa giocando gli ottavi che saranno dal 27 al 30 gennaio. In quel caso sicuramente il rossonero salterebbe la sfida contro il Bologna e rimarrebbe in dubbio per il Frosinone.