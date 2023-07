Chukwueze Milan, male la prima gara del Villarreal senza di lui: ecco com’è andata

Samuel Chukwueze è sempre più vicino al suo approdo al Milan. Primo match senza di lui per il Villarreal ed arriva la sconfitta

Anche se l’arrivo di Chukwueze al Milan non è ancora ufficiale, i rossoneri hanno fatto grandissimi passi avanti per l’arrivo del nigeriano. Lo testimonia il fatto che il Villarreal lo ha lasciato fuori per l’amichevole disputata oggi pomeriggio contro l’Hannover.

Il sottomarino giallo è uscito sconfitto nella prima gara disputata senza il talento ormai prossimo al trasferimento ai rossoneri. Il giocatore arriverà in rossonero per la cifra di 20 milioni di euro più 8 di bonus.