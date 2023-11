Chukwueze pronto a prendersi il Milan: il nigeriano ha un doppio obiettivo

Chukwueze pronto a prendersi il Milan: l’esterno nigeriano arrivato in estate dal Villarreal ha un doppio obiettivo

Alla ripresa del campionato nel prossimo turno contro la Fiorentina Samuel Chukwueze avrà una enorme occasione: senza Leao e Giroud l’attacco del Milan poggerà prevalentemente sulle sue spalle.

E il nigeriano, come raccontato dal Corriere dello Sport, sta lavorando duramente a Milanello in questa sosta per farsi trovare pronto: i due obiettivi sono sbloccarsi nel prossimo match e mettere a tacere le critiche.