Chukwueze Milan, futuro già in bilico? Si fa largo questo scenario: ULTIME

Chukwueze Milan, futuro già in bilico? Si fa largo questo scenario: le ULTIME sull’esterno nigeriano arrivato dal Villarreal

Samuel Chukwueze fin qui non ha saputo rispettare le aspettative, deludendo non solo i tifosi ma anche la stessa società rossonera dopo l’investimento fatto la scorsa estate per strapparlo al Villarreal.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola mette addirittura in discussione la sua intera esperienza al Milan: il suo futuro è in bilico e se le cose non dovessero cambiare in questi ultimi mesi le strade potrebbero separarsi.