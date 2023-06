Chukwueze Milan, rossoneri al lavoro per il grande colpo in attacco: tutte le novità dopo l’incontro con gli agenti

Il Milan continua a lavorare per Samuel Chukwueze, esterno destro del Villarreal. Nelle scorse ore c’è stato un incontro in sede con i suoi agenti per cominciare a parlare di ingaggio e durata del contratto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è ancora alcun accordo tra le parti. Il Diavolo vuole prima studiare bene l’obiettivo e soltanto dopo, se lo riterrà necessario, aprirà una trattativa con gli spagnoli, che chiedono almeno 25 milioni.