Chukwueze Milan, chiusura a un passo: il giocatore, in arrivo dal Villarreal, è atteso in Italia nella giornata di lunedì

È praticamente tutto fatto per Samuel Chukwueze al Milan. Accordo trovato col Villarreal sulla base di un’operazione da 28 milioni di euro bonus compresi.

Pronti cinque anni di contratto per il nigeriano, atteso in Italia già nella serata di lunedì per poi svolgere le visite mediche verosimilmente il giorno dopo. A riportarlo è Calciomercato.com.