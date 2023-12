Chukwueze e Bennacer disponibili per Milan Cagliari? Attesa la risposta dalle federazioni

Chukwueze e Bennacer disponibili per Milan Cagliari in Coppa Italia? Rossoneri in attesa di una risposta dalle federazioni

Il Milan resta in attesa in queste ore di una risposta da parte delle federazioni per sapere se Samuel Chukwueze e Ismael Bennacer potranno essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari del 2 gennaio 2024, prima di partire per la Coppa d’Africa con le rispettive nazionali.

Chukwueze è stato infatti convocato dalla Nigeria, mentre Bennacer dall’Alegria. Anche lo stesso tecnico rossonero, in conferenza stampa alla vigilia del match col Sassuolo, aveva affrontato l’argomento riferendo come ci fossero delle trattative in corso da parte del club.