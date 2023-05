Penalizzazione Juve, Christillin: «Ecco il destino per la Champions». La tifosa bianconera ha analizzato la lotta al quarto posto

Intervenuta a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, ha parlato della penalizzazione della Juventus, che riguarda anche il Milan.

PENALIZZAZIONE – «Penso ci sarà qualcosa di meno dei 15 punti di penalizzazione. C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League. Ora ricordiamoci che le coppe europee sono tre, ma certamente il valore in termini economici di andare in Champions o in un’altra coppa è significativo, sono quasi 5 volte tanto. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi juventini è una bella botta»