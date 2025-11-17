Chivu ritrova il giocatore, è guarito: ci sarà in Inter Milan. Le ultime

Chivu anche recupera pezzi in vista del derby tra Inter e Milan in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45

Mentre l’attesa per il prossimo derby sale, le panchine delle due squadre milanesi e delle rispettive formazioni giovanili possono sorridere. Sia Massimiliano Allegri che Cristian Chivu stanno per riabbracciare elementi fondamentali in grado di alzare il tasso tecnico e l’esperienza in campo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il rientro di questi giocatori potrebbe rivelarsi decisivo, specialmente per le dinamiche che si sviluppano a gara in corso.

Rabiot, il Motore Ritrovato per il Milan

Per il Milan, la notizia più confortante è senza dubbio il pieno recupero di Adrien Rabiot. L’assenza di Rabiot si era fatta sentire, ma il suo rientro in gruppo rappresenta un enorme sollievo per Allegri. Il francese non solo garantisce quantità e recupero palla, ma la sua capacità di spezzare il gioco avversario e, al contempo, inserirsi in zona gol è un elemento cruciale per la manovra offensiva.

Darmian, L’Opzione Tattica per l’Inter

Parallelamente, anche in casa nerazzurra si registrano buone notizie. Il rientro di Matteo Darmian è un segnale positivo per il club.

Dopo aver recuperato dall’infortunio, Darmian torna a disposizione di Cristian Chivu. In ogni caso, il rientro in pieno di un elemento esperto e tatticamente duttile come Darmian rappresenta una freccia in più all’arco di Chivu, che può contare su un elemento capace di subentrare a gara in corso per garantire solidità difensiva o per cambiare l’assetto tattico.