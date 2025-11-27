Chivu Inter, le dichiarazioni dopo la sconfitta in Champions con l’Atletico Madrid. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sconfitta in Champions League in casa dell’Atletico Madrid ha gettato l’Inter in un momento di difficoltà, segnando il secondo KO consecutivo per i nerazzurri. Il tecnico interista, Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno oggi alla guida della panchina, ha analizzato con lucidità la prestazione della sua squadra, ammettendo le lacune e le conseguenze del periodo intenso, che ha visto il Milan di Massimiliano Allegri trionfare nel recente Derby.

Le sue parole, riportate da gazzetta.it, mettono in luce i problemi di gestione della partita e le energie spese contro i rossoneri.

Analisi Post-Partita: Piano Fallito e Reazione di Rabbia

Chivu ha riconosciuto che il piano partita iniziale non ha funzionato, ma ha lodato la reazione mostrata dalla squadra nel secondo tempo: “Nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo stati concreti ad attaccare la profondità. Abbiamo avuto una reazione di rabbia e qualità secondo me, ma non siamo stati in grado di difendere il risultato fino alla fine.”

La fragilità difensiva e la mancanza di “cattiveria” nei momenti cruciali sono stati i punti dolenti: “Questa sconfitta può far male, è la seconda di fila, non abbiamo raccolto nulla, siamo consapevoli di tutto. Dobbiamo diventare più cattivi e capire i momenti della partita.” Il Milan, intanto, osserva da vicino il momento di flessione dei rivali, con il DS Igli Tare e Allegri pronti a sfruttare ogni passo falso per consolidare la propria posizione.

L’Ombra del Derby: Fatica Fisica e Subentrati Sottotono

Il tecnico non ha nascosto che il Derby vinto dal Diavolo ha avuto un impatto pesante sulla sua squadra: “Il derby ci ha tolto delle energie.” Questo esaurimento ha influito anche sulla prestazione dei subentrati, che avrebbero potuto fare di più per invertire l’inerzia del match.

“Abbiamo provato a tamponare la qualità che aveva l’Atletico. Nel secondo tempo sono entrate forze nuove, nonostante questo abbiamo cercato di ottenere di più,” ha spiegato Chivu. Tuttavia, il loro apporto non è stato sufficiente: “I nuovi entrati potevano fare qualcosa di più nella gestione del pallone, metterci qualcosa in più.”

Nonostante tutto, Cristian Chivu ha concluso con un messaggio di fiducia nei confronti dei suoi: “Io non posso rimproverare nulla.” Ora, l’Inter dovrà effettuare un’analisi approfondita e trovare la forza di reagire per non perdere contatto con le zone alte della classifica dominate anche dai rossoneri.