Chivu analizza il derby: «Il risultato è giusto. Il Milan è stato migliore in queste cose». Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Primavera

Intercettato dai giornalisti presenti in occasione del derby Primavera tra Milan Primavera ed Inter, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha commentato così il pareggio ottenuto dai suoi ragazzi.

SENSAZIONI – «Mi trovo benissimo con questi ragazzi, mi fa piacere stare in mezzo a loro, è una grossa responsabilità che tutti noi allenatori dei settori giovanili abbiamo».

KAMATE – «Ha margini importanti, soprattutto considerando che sta giocando in un ruolo nuovo, che si sta abituando a fare: fino all’anno scorso faceva la mezz’ala, ha sempre giocato in mezzo al campo. Mi fa piacere che si è calato subito nella nuova realtà: l’invenzione non è mia, abbiamo parlato e discusso insieme, prima dell’inizio della stagione gli ho detto cosa pensavo di lui, delle sue qualità. Sta imparando a fare determinate cose, ha ancora alti e bassi, ma ultimamente è migliorato anche dal punto di vista della personalità, è maturato nel capire cosa fare in quel ruolo, e i frutti li vediamo. È arrivato a 12 gol in campionato, è un traguardo importante per un’ala: spesso si dice che mancano gli esterni alti, lui può farlo».

RISULTATO – «Credo che oggi il risultato sia giusto. Loro meglio nel primo tempo, soprattutto nel palleggio e nell’aggressività che hanno messo, abbiamo fatto un po’ fatica a partire dal basso. Poi nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, loro sono forse un po’ calati fisicamente. Alla fine credo che il risultato sia giusto».

CLASSIFICA – «Noi non la guardiamo, anche perché non è giusto farlo, quello che fai oggi non c’entra niente con quello che faremo tra 3 mesi. L’importante è sempre come finisci. Stiamo cercando di fare un percorso importante, dove bisogna godersi anche le cose buone fatte e migliorare dagli errori fatti. I ragazzi sono migliorati, hanno margini importanti: bisogna fare ancora di più, perché poi le partite vere inizieranno».