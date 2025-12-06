Chiffi dirige Torino Milan, i precedenti con il Diavolo: svelata la percentuale di vittorie

Chiffi lunedì sera dirigerà Torino Milan: svelati i precedenti del fischietto padovano con il Diavolo

Il conto alla rovescia per l’impegno di campionato tra Torino e Milan è ufficialmente iniziato, e con esso sono arrivate le designazioni arbitrali. La gara, in programma lunedì sera fondamentale per la corsa Scudetto rossonera, sarà diretta dal signor Daniele Chiffi, della sezione arbitrale di Padova.

La scelta del fischietto veneto per la delicata trasferta dei rossoneri evoca immediatamente un senso di fiducia e ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori milanisti. L’arbitro padovano ha dei precedenti che fanno sorridere il Diavolo

Il Milan e i precedenti con Daniele Chiffi

Il signor Chiffi, un arbitro di comprovata esperienza nel massimo campionato italiano, ha incrociato il cammino del Milan in ben 14 occasioni nel corso della sua carriera.

Nel dettaglio, nelle 14 partite dirette da Daniele Chiffi, i rossoneri hanno collezionato ben 10 vittorie e 3 pareggi, dimostrando una notevole capacità di prevalere sui propri avversari. Un solo unico passo falso macchia il bilancio: una sola sconfitta registrata in tutti i precedenti.

Una percentuale di successi così alta (circa il 71%) trasforma la designazione di Chiffi in un vero e proprio talismano per il Diavolo, che cercherà a Torino di conquistare tre punti fondamentali per rimanere agganciato alla vetta della classifica.

Il Milan arriva alla partita dopo l’eliminazione in Coppa Italia, e ritrovare la vittoria è la priorità. Contare su un arbitro con un trend così favorevole può rappresentare un piccolo, ma significativo, stimolo psicologico per i giocatori di Allegri come il fuoriclasse croato Luka Modric e il talentuoso portoghese Rafael Leão, chiamati a guidare la squadra alla vittoria contro il combattivo Torino.